E.Frankfurt-F.Bahçe maçında sarı-lacivertli ekibin iptal edilen penaltısı tartışma yarattı. Pelkas'ın kaleciden dönen topunu tamamlayan Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçe gösterilirken, bu sırada rakip oyuncunun da ceza sahasında olması tartışmayı büyüttü. SABAH Spor, olaypozisyonla ilgili uzmanlarlagörüştü ve şu bilgileri topladı:"VAR protokolüne göre, kararı VAR değil, hakem ekranda izledikten sonra vermeliydi. VAR, protokolü çiğnedi. Berisha ile birlikte Frankfurtlu oyuncu da penaltı atışı sırasında ceza sahası içine girmişti. İhlal çifttaraflıydı ve kurallar gereğiPelkas'ın vuruşu gol bileolsa tekrar edilmeliydi. Penaltının tekrarlanmaması net bir kural hatasıdır. VAR protokolünden şöyle yazıyor; VAR'daki hatadan dolayı maç tekrarı olmaz. UEFA bumaddeye sığınıp maçın tekrarındankaçınacak."
İŞTE TARTIŞMA YARATAN AN
Frankfurt-Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Pelkas'ın kullandığı penaltıyı kaleci Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Devamında VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçesiyle endirekt serbest vuruşa karar verildi. Ancak bu sırada Frankfurtlu oyuncunun da ceza sahası ihlali yapması penaltının tekrar edilmesi gerektiği yorumlarını beraberinde getirdi.
'BU SEVGİYE LAYIK OLACAĞIM'
Frankfurt karşısında kaçırdığı penaltıyla son anda 2 puanın kaybedilmesine yol açan F.Bahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas sahanın en üzgün ismiydi. Arkadaşlarının teselli ettiği Yunan oyuncu dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu desteğe mutlaka karşılık vereceğim. Hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağımız maçları ipler çekiyoruz. Sakatlıktan kurtuldum ve daha güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler."