Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tekrar edilmeliydi!
Giriş Tarihi: 18.9.2021

Tekrar edilmeliydi!

Tekrar edilmeliydi!
E.Frankfurt-F.Bahçe maçında sarı-lacivertli ekibin iptal edilen penaltısı tartışma yarattı. Pelkas'ın kaleciden dönen topunu tamamlayan Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçe gösterilirken, bu sırada rakip oyuncunun da ceza sahasında olması tartışmayı büyüttü. SABAH Spor, olay pozisyonla ilgili uzmanlarla görüştü ve şu bilgileri topladı: "VAR protokolüne göre, kararı VAR değil, hakem ekranda izledikten sonra vermeliydi. VAR, protokolü çiğnedi. Berisha ile birlikte Frankfurtlu oyuncu da penaltı atışı sırasında ceza sahası içine girmişti. İhlal çift taraflıydı ve kurallar gereği Pelkas'ın vuruşu gol bile olsa tekrar edilmeliydi. Penaltının tekrarlanmaması net bir kural hatasıdır. VAR protokolünden şöyle yazıyor; VAR'daki hatadan dolayı maç tekrarı olmaz. UEFA bu maddeye sığınıp maçın tekrarından kaçınacak."

İŞTE TARTIŞMA YARATAN AN
Frankfurt-Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Pelkas'ın kullandığı penaltıyı kaleci Trapp kurtardı, dönen topu Berisha ağlarla buluşturdu. Devamında VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ihlal yaptığı gerekçesiyle endirekt serbest vuruşa karar verildi. Ancak bu sırada Frankfurtlu oyuncunun da ceza sahası ihlali yapması penaltının tekrar edilmesi gerektiği yorumlarını beraberinde getirdi.

'BU SEVGİYE LAYIK OLACAĞIM'
Frankfurt karşısında kaçırdığı penaltıyla son anda 2 puanın kaybedilmesine yol açan F.Bahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas sahanın en üzgün ismiydi. Arkadaşlarının teselli ettiği Yunan oyuncu dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu desteğe mutlaka karşılık vereceğim. Hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağımız maçları ipler çekiyoruz. Sakatlıktan kurtuldum ve daha güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler."

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi son dakika açıklandı! İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler buralarda
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yasak aşk görüntülendi, gece olaylı bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir’in sevgilisi Oğulcan Eren Akay muhabirlere saldırdı!
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Ozan Tufan'dan Pogba sözleri! "Fenerbahçe'de 7 yıl şampiyon olamadım ama..."
SON DAKİKA | 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Barcelona ve Brezilya efsanesiydi! Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu Dani Alves kulüpsüz kaldı...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekrar edilmeliydi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA