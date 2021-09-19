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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Abdullah Avcı: Savunma şampiyon yapar

Abdullah Avcı: Savunma şampiyon yapar

Takımına övgü yağdıran Abdullah Avcı, “Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. İyiyiz, daha da iyi olacağız” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın durumundan memnun olduğunu söyledi. Savunmada iyi olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Takım savunmasıyla şampiyon olursun. Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. Veriler çok iyi gidiyor. Zaman istemiyorum, sabır istiyorum. İyiyiz, daha iyi olacağız. Trabzon bunu hak ediyor" dedi. Deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi hakkında da konuşan Avcı, "Yenilmemek ve 20 maçlık rekoru egale etmek güzel. Tarihte bir yer almak, umarım daha büyüklerini yaparız ve gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

PAŞA'YI AFFETMİYOR!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa (13).

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Abdullah Avcı: Savunma şampiyon yapar
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