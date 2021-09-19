Abdullah Avcı: Savunma şampiyon yapar

Takımına övgü yağdıran Abdullah Avcı, “Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. İyiyiz, daha da iyi olacağız” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın durumundan memnun olduğunu söyledi. Savunmada iyi olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Takım savunmasıylaşampiyon olursun.Hem oynadık hemde doğru savunmayaptık. Veriler çokiyi gidiyor. Zamanistemiyorum, sabır istiyorum.İyiyiz, daha iyi olacağız.Trabzon bunu hak ediyor" dedi. Deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi hakkında da konuşan Avcı, "Yenilmemek ve 20 maçlıkrekoru egale etmek güzel.Tarihte bir yer almak,umarım daha büyükleriniyaparız ve gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.
PAŞA'YI AFFETMİYOR!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa (13).