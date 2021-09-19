Bitirim ikili

Kasımpaşa karşısında maça istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, kilidi 52. dakikada açtı. Nijeryalı yıldızın şık pasını boşa harcamayan Yunan orta saha Bakasetas, ağları havalandırıp 3 puanı kopardı. Deplasmanda son 20 lig karşılaşmasını da kaybetmeyen Fırtına, rekorunu egale etti
Trabzonspor'un durdurulamayan isimleri Nwakaeme ve Bakasetas dün yine sahne aldı. Nwakaeme'nin asistinde Bakasetas ağları havalandırırken, Yunan futbolcu çıktığı 9 resmi maçta 3. golünü attı. Bu gollerin yanında 5 de gol pası veren Bakasetas, görev yaptığı 9 karşılaşmanın 7'sinde skora katkı sağladı. Ligde 3 gol, 2 asisti olan başarılı futbolcu, beş maçta da skor üretti. Nwakaeme de takım arkadaşından geri kalmadı. Ligde 4 gol, 2 asisti olan, 1 de Avrupa arenasında ağları havalandıran Nijeryalı oyuncu, Bakasetas gibi 5 lig maçında da skora etki etti. Geçtiğimiz sezonun tamamında 8 gol, 5 asist ile 13 gole etki eden Nwakaeme, bu sezon şimdiden 7 gollük katkı yapmayı başardı. TANER KARAMAN
ŞUT YAĞMURU Kasımpaşa kalesine 9 isabetli şut atan Trabzonspor, Kasım 2019'da oynadığı Ankaragücü maçından sonra deplasmandaki en yüksek rakamına ulaştı.
PENALTI TARTIŞMASI
Ceza sahasında topla buluşan Cornelius, Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Mete Kalkavan 'devam' dedi. VAR'dan da bir uyarı yapılmadı.
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Anastasios Bakasetas, 2014/15'ten bu yana üst üste 6 ve üstü Süper Lig maçında gol katkısı sağlayan Sörloth ve Nwakaeme sonrası üçüncü Trabzonspor oyuncusu oldu.
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Trabzonspor dünkü galibiyetle birlikte ligde yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı (8G-9B). Ayrıca deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fırtına (11G-9B), kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti (1981-1982 arasında 20 maç)