Biyonik adam Hamsik

Trabzonspor'un flaş transferi Marek Hamsik, 34 yaşında olmasına rağmen performansı ve istikrarı ile parmak ısırtıyor. Son Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalan ve yüzde 95'lik isabetli pas yüzdesiyle oynayan Hamsik, 40gün içerisinde 10. maçınaçıktı. Bunların 8'iniTrabzonspor forması ileoynayan Slovak yıldız, ikikere de milli takımının formasınıgiydi. Mücadelelerin büyük bir bölümünde 90 dakikaya yakın süre sahada kalan tecrübeli oyuncu, milli maçlar nedeniyle izin yapma fırsatı da bulamamasına rağmen oyunuyla ne kadar isabetli transfer olduğunu gösterdi.