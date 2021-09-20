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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Biyonik adam Hamsik

Biyonik adam Hamsik
Trabzonspor'un flaş transferi Marek Hamsik, 34 yaşında olmasına rağmen performansı ve istikrarı ile parmak ısırtıyor. Son Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalan ve yüzde 95'lik isabetli pas yüzdesiyle oynayan Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bunların 8'ini Trabzonspor forması ile oynayan Slovak yıldız, iki kere de milli takımının formasını giydi. Mücadelelerin büyük bir bölümünde 90 dakikaya yakın süre sahada kalan tecrübeli oyuncu, milli maçlar nedeniyle izin yapma fırsatı da bulamamasına rağmen oyunuyla ne kadar isabetli transfer olduğunu gösterdi.

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Biyonik adam Hamsik
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