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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:42 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:47

Manchester United, Premier Lig'de 3 puanı son anda kazandı

AA
Manchester United, Premier Lig’de 3 puanı son anda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Maça Mark Noble'ın kaçırdığı penaltı vurdu. Ronaldo bu maçı da boş geçmedi ve Portekizli yıldız 3 maçta 4 gol attı.

Premier Lig'in namağlup ekiplerinin karşılaşmasında West Ham United, Manchester United'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımdan Benrahma'nın 30 ve Manchester United'dan Ronaldo'nun 35. dakikada kaydettiği gollerle berabere bitti. 36 yaşındaki Ronaldo, United formasıyla çıktığı 3. maçta da fileleri havalandırdı.

UNİTED GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Manchester United, oyuna 73. dakikada giren Lingard'ın 89. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 13'e yükselten Manchester United, averaj farkıyla Liverpool'un arkasına düştü. West Ham United ise 8 puanda kaldı.

MARK NOBLE MAÇA DAMGA VURDU

West Ham 90+3. dakikada penaltı kazandı. West Ham teknik direktörü David Moyes, Mark Noble'ı penaltı vuruşunu kullanması için oyuna aldı. Mark Noble, 90+5. dakikada penaltı vuruşunu kullandı fakat De Gea gole izin vermedi ve maç sona erdi.

LEİCESTER CİTY'DE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Aynı saatte başlayan diğer müsabakada Brighton, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi. Brighton'ın gollerini, 35. dakikada Maupay (penaltıdan) ve 50. dakikada Welbeck kaydetti.

Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan geçen sezonun beşincisi Leicester City'nin golü, 61. dakikada Vardy'den geldi. Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Brighton, puanını 12'ye çıkardı. Haftaya 6 puanla başlayan Leicester City, sahadan eli boş ayrıldı.

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Manchester United, Premier Lig'de 3 puanı son anda kazandı
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