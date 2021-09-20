Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ryan Babel şanssızlığı! Oynadığı maçlarda Galatasaray puan kaybediyor...
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:51 Son Güncelleme: 20.9.2021 12:05

Ryan Babel şanssızlığı! Oynadığı maçlarda Galatasaray puan kaybediyor...

Ryan Babel şanssızlığı! Oynadığı maçlarda Galatasaray puan kaybediyor...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışının gerisinde kaldı. Sarı kırmızılılarda ikinci yarıda oyuna giren Ryan Babel'in etkisiz futbolu dikkat çekerken Hollandalı oyuncunun sonradan girdiği maçlarda yaşanan puan kayıpları dikkat çekti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Ryan Babel; Kasımpaşa Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna girdi. Sarı kırmızılılar bu üç maçta da gol yiyerek puan kaybetti.

Sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Ryan Babel'in etkisiz futbolu dikkat çekerken Hollandalı yıldız, taraftarın da tepkisiyle karşılaştı.

BABEL OYNUYOR, G.SARAY PUAN KAYBEDİYOR!

Ryan Babel'in oyuna sonradan girdiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor maçında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta sadece 1 asist yapan Babel, son 3 sezondur formasını giydiği Sarı kırmızılılarda 69 maçta 13 gol attı ve 7 asist kaydetti.

"HAYRANLARA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM..."

Hollandalı yıldız, "Maçın son dakikalarında kaybetmek ekstra acı verici. Bundan ders çıkarmalı ve bir sonraki maça geri dönmeliyiz. Bugün beni kişisel olarak destekleyen hayranlara teşekkür etmek istiyorum…. Takdir edilir. Şimdi yaralarımızı sarmalı ve çarşambayı bekleyen bir sonraki rakibe hazırlanmalıyız..." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
YKS ek tercihler başladı! ÖSYM ile 2021 YKS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Son dakika haberi | Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
MEB Mahmut Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Babel şanssızlığı! Oynadığı maçlarda Galatasaray puan kaybediyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA