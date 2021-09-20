Ryan Babel şanssızlığı! Oynadığı maçlarda Galatasaray puan kaybediyor...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Ryan Babel; Kasımpaşa Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna girdi. Sarı kırmızılılar bu üç maçta da gol yiyerek puan kaybetti.
Sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Ryan Babel'in etkisiz futbolu dikkat çekerken Hollandalı yıldız, taraftarın da tepkisiyle karşılaştı.
BABEL OYNUYOR, G.SARAY PUAN KAYBEDİYOR!
Ryan Babel'in oyuna sonradan girdiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor maçında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta sadece 1 asist yapan Babel, son 3 sezondur formasını giydiği Sarı kırmızılılarda 69 maçta 13 gol attı ve 7 asist kaydetti.
"HAYRANLARA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM..."
Hollandalı yıldız, "Maçın son dakikalarında kaybetmek ekstra acı verici. Bundan ders çıkarmalı ve bir sonraki maça geri dönmeliyiz. Bugün beni kişisel olarak destekleyen hayranlara teşekkür etmek istiyorum…. Takdir edilir. Şimdi yaralarımızı sarmalı ve çarşambayı bekleyen bir sonraki rakibe hazırlanmalıyız..." ifadelerini kullandı.