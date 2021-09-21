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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:17

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 21 Eylül 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 21 Eylül 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Son aylarda ani iniş ve çıkış grafiği yaşayan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Dolar kuru karşısında güvenli yatırım aracı olarak görülen canlı altın fiyatlarının ne kadar olduğu gün içinde sorgulanıyor. Kuyumculara gitmeden önce canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenler yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar

Canlı son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'da altın fiyatları üzerindeki gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Gram altının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları hareketlendiriyor. Öte yandan hediye veya çeyizlik almak isteyenlerin çeyrek altına yönelmesi fiyatlardaki anlık iniş çıkışı etkiliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 21 EYLÜL 2021

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna son günlerde yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar gram, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamları anlık olarak merak ediyor. Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.246,00

Satış: 3.296,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 491,26

Satış: 491,28

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 443,07

Satış: 460,20

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.596,00

Satış: 1,622,00

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.134,34

Satış: 3.196,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 798,00

Satış: 811,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.226,00

Satış: 3.289,00

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 21 Eylül 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar!
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