Beşiktaş’a ‘oh’ dedirten dönüş

Sakatlıklardan bunalan siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçı öncesi Rosier ve Welinton’dan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü
Beşiktaş'ta defans oyuncularının sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar son Antalyaspor maçıyla zirveye çıkmıştı. Ancak ligde hafta içi mesaisinde bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Rosier ve Welinton'dan gelen haberler teknik heyete derin bir 'oh' çektirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Rosier hastalığını atlattı ve Antalya'da sakatlanan Necip'in yerine bugün oynayacak duruma geldi. Dortmund maçındasakatlanan Welinton'un da en az 10 gün formadan uzak kalması bekleniyor. Ancak tedaviye çabuk cevap veren Brezilyalı stoper 5 gün içinde idman yapacak seviyeye geldi ve teknik heyete oynamaya hazır olduğunu iletti. Welinton bugün Montero iledefansın göbeğinde forma giyecek.
KARTAL'IN RAKİBİ A. DEMİRSPOR
Süper Lig'in altıncı haftasında bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Kara Kartal'da maç öncesi 6 oyuncu sakat. Vida, N'Koudou,Alex Teixeira, Umut, Necipve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık bugüne dek Beşiktaş'ın 20 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 10 galibiyet,4 beraberlik ve 6 mağlubiyetelde etti.
KAPTANLIK GÖREVİ BUGÜN JOSEF'TE
Beşiktaş'ın 3 kaptanından ikisi sakatlığı (Necip ve Vida), biri de (Atiba) dinlendirilmesi nedeniyle bugün 11'de yer almayacak. Bu üçlünün yokluğunda kaptanlık pazubendini Josef takacak.