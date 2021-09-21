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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:10 Son Güncelleme: 21.9.2021 10:55

Geçen sezonki Mostafa Mohamed'den eser yok! 11 maçtır gol atamıyor

Geçen sezonki Mostafa Mohamed’den eser yok! 11 maçtır gol atamıyor

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, bu sezon gol yollarındaki formsuzluğuyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki forvet, oynadığı son 11 maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, geçen sezondan bu yana gol şanssızlığı yaşıyor. 23 yaşındaki forvet, geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 maçta da golle tanışamadı.

11 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!

Mohamed, bu sezon Avrupa'da 6 ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında da gol atamamıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 9 GOL ATTI!

23 yaşındaki Mısırlı golcü, geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da 17 maçta 9 gol kaydetti.

Mostafa Mohamed, geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralandı.


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Geçen sezonki Mostafa Mohamed'den eser yok! 11 maçtır gol atamıyor
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