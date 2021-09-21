Geçen sezonki Mostafa Mohamed’den eser yok! 11 maçtır gol atamıyor

11 MAÇTIR GOL ATAMIYOR!

Mohamed, bu sezon Avrupa'da 6 ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı. Genç forvet, geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında da gol atamamıştı.