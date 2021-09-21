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Giriş Tarihi: 21.9.2021 13:12 Son Güncelleme: 21.9.2021 13:12

Marcos Alonso ırkçılığa karşı diz çökmeyecek!

AA
Marcos Alonso ırkçılığa karşı diz çökmeyecek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Marcos Alonso, eski gücünü yitirdiğini düşündüğü ırkçılığa karşı maç öncesi diz çökme eylemi yerine farklı bir protesto yöntemi kullanacağını söyledi.

İngiliz basınına konuşan İspanyol defans oyuncusu, maç öncesinde formasının kolunda "Irkçılığa Hayır" yazılı bölümü parmağıyla işaret ederek söz konusu eyleme destek vermeye devam edeceğini belirtti. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı duruşunda hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Diz çökme eyleminin eski gücünü kaybettiğini düşünüyorum. Bu nedenle, farklı ülkeler ve sporlarda kullanılan bu yöntemi tercih etmeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla 2020 Haziran ayından bu yana maç öncesinde tüm futbolcular diz çökme eylemine katılıyor. Son yıllarda birçok oyuncunun ırkçılığa maruz kaldığı ligde, ilk olarak Crystal Palace'da forma giyen Wilfried Zaha bu eyleme katılmayacağını duyurmuştu.

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Marcos Alonso ırkçılığa karşı diz çökmeyecek!
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