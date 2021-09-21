Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! 20 Eylül 2021 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları tıkla öğren! MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:20 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:20

On Numara sonuçları açıklandı! 20 Eylül 2021 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları tıkla öğren! MPİ bilet sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları açıklandı! 20 Eylül 2021 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları tıkla öğren! MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları arasında 20 Eylül’de düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları araştırılanlar arasında yer alıyor. 76 numaralı çekilişin sonuçları Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu sorusuyla inceleniyor. İşte güncel Milli Piyango Online On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ile bugünün kazandıran numaraları.

Pazartesi ve Cuma günleri saat 20:00'de gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazanırken, şans oyunu oynayan pek çok vatandaş büyük ikramiyeyi kazanan numaraları merak ediyor. Bu kapsamda Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. İşte 20 Eylül On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (20 Eylül 2021)

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da gerçekleşti.. Aşağıdaki linkten çekilişi canlı olarak takip edebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte bugünün On Numara çekilişinde kazanan numaralar!

20 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

2, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 35, 40, 48, 52, 53, 55, 59, 70, 71, 73, 77, 78

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele Sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları açıklandı! 20 Eylül 2021 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları tıkla öğren! MPİ bilet sorgulama ekranı!
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