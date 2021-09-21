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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:33 Son Güncelleme: 21.9.2021 14:39

Son dakika: Alex Telles'ten Drogba itirafı! "Soyunma odasına girdiğimde..."

Son dakika: Alex Telles’ten Drogba itirafı! Soyunma odasına girdiğimde...

Son dakika haberi... 2014-2015 sezonunda Galatasaray forması giyen Alex Telles, Sarı-Kırmızılı takımdaki günleriyle ilgili konuştu. Brezilyalı sol bek, o dönem takımın süper yıldızı olan Didier Drogba'yla ilgili yaşadığı bir anısını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Manchester United forması giyen Alex Telles, 2014'te Galatasaray'da forma giyerken Didier Drogba ile ilgili bir anısını ESPN'e anlattı. İşte Alex Telles'in sözleri:

"Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncuların o kadar hırslı olmadıklarını görürsünüz. Ancak Drogba öyle biri değildi.

Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik.

"ÖFKESİYLE SOYUNMA ODASINI EŞİR ALMIŞTI"

Benim için durum; 'Tamam, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasarayız' gibiydi.

Ancak, Drogba için öyle değildi. Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı ve yerde patlayan bir şişe.

İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm. Ben henüz 21 yaşında bir gençtim.

Drogba, 'Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. Böyle oynayan bir takıma tahammül edemem. Ya oraya geri dönüp kazanırız ya da bir daha buna katlanamam' ifadelerini kullandı."

Tüm zamanların en büyük Afrikalı sporcularından biri olan Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Ligi kazandıktan sonra Türkiye'de Galatasaray forması giymişti.

Didier Drogba, Türkiye'de de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

DROGBA: FATİH TERİM ÇOK KARİZMATİK
Bu arada Galatasaray forması giyen Didier Drogba, geçen yıl yayımlanan otobiyografisinde Fatih Terim'le ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray'a katıldığım için çok mutluydum, 'İmparator' lakaplı teknik direktörleri Fatih Terim, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri.

Terim bunun yanında UEFA Kupası'nı kazanmış tek Türk teknik direktördü. Müthiş bir karizması vardı" cümlelerine yer vermişti.

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Son dakika: Alex Telles'ten Drogba itirafı! "Soyunma odasına girdiğimde..."
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