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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:14

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur, şartları nelerdir?

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST’e nasıl ve nereden kayıt olunur, şartları nelerdir?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 için geri sayım sürüyor. Bu noktada, TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor, nasıl kayıt olunur sorularının yanıtları merak konusu oldu. Bilindiği gibi, TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık festivali olma özelliğini taşıyor. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman, hangi gün başlıyor? TEKNOFEST kayıt nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2021 TEKNOFEST tarihi ve kayıt işlemleri hakkında bilgiler

Büyük bir merakla beklenen TEKNOFEST 2021 başlıyor. Edinilen bilgiye göre, TEKNOFEST 2021 organizasyon tarihi belli oldu. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Katılımın yoğun olacağı düşünülen organizasyona online kayıt yapılması gerekiyor. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman, hangi gün başlıyor? TEKNOFEST'e kayıt nasıl olunur? İşte detaylar...

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLER

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur, şartları nelerdir?
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