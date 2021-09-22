Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 21 Eylül Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve TOTAL sıralaması

Baht Oyunu, Masumlar Apartmanı, Ada Masalı gibi dizilerin yayınlanmasıyla beraber bugün ise gözler reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Geçtiğimiz akşam Kanal D, TRT1, Star Tv, Atv gibi kanallardan yayınlanan dizi, film ve programlar izleyenleri kendi bünyesine çekmek üzere adeta kıyasıya rekabetini sürdürdü. Bu noktada "21 Eylül dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 21 Eylül dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...