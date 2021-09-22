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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:58 Son Güncelleme: 22.9.2021 10:05

Sivassporlu Goutas yıldız forvetleri geride bıraktı! Mohamed, Valencia, Cornelius ve Balotelli...

AA
Sivassporlu Goutas yıldız forvetleri geride bıraktı! Mohamed, Valencia, Cornelius ve Balotelli...

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Dimitrios Goutas'ın attığı golle 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyeni aldı. Yiğido'ya 3 puanı getiren Yunan savunmacı Goutas, bu sezonki 3. golünü atarken Süper Lig'de Andreas Cornelius, Enner Valencia, Cyle Larin, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne, Mario Balotelli gibi forvetleri de geride bıraktı.

Sivasspor'da bu sezon ligde 3. golünü atan Yunan savunma oyuncusu Dimitris Goutas, takımdaki forvetlerden 1 gol atan Mustapha Yatabare ile henüz golü bulunmayan Leke James ve Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi. Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, geride kalan 6 haftada 3 gole imza attı.

Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Goutas, ligin 6. haftasında dün Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI!

Goutas, bu sezonki 3. golünü atarken Süper Lig'de Andreas Cornelius, Enner Valencia, Cyle Larin, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne, Mario Balotelli gibi forvetleri de geride bıraktı.

Başarılı oyuncu bu sezon attığı 3 golle, kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı. Malili forvet Mustapha Yatabare ligin 5. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol sevinci yaşarken, diğer forvetler Leke James ve Kayode ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Isaac Cofie ligin 2. haftasında kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, orta saha oyuncusu Pedro Henrique ise ligin 4. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayan isimler oldu.

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Sivassporlu Goutas yıldız forvetleri geride bıraktı! Mohamed, Valencia, Cornelius ve Balotelli...
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