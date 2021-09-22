Süper Lig'de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a karşı 3-0 yakaladığı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü