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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:29

Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı dün oynanan müsabakalarla birlikte açıldı. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Adana Demirspor karşısında oynandı. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği karşılaşmada durumu 3-3’e getirerek galibiyet almaya hak kazandı. Bu noktada Süper Lig günün maçları da merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

Süper Lig'de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a karşı 3-0 yakaladığı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

22 Eylül maçları;

Gaziantep FK – Başakşehir (17.00)

Kayserispor – Galatasaray (20.00)

Göztepe – Hatayspor (20.00)

23 Eylül maçları;

Konyaspor – Trabzonspor (17.00)

Alanyaspor – Kasımpaşa (20.00)

Fenerbahçe – Giresunspor (20.00)

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü
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