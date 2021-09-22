Süper Lig'de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a karşı 3-0 yakaladığı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 22 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü
22 Eylül maçları;
Gaziantep FK – Başakşehir (17.00)
Kayserispor – Galatasaray (20.00)
Göztepe – Hatayspor (20.00)
23 Eylül maçları;
Konyaspor – Trabzonspor (17.00)
Alanyaspor – Kasımpaşa (20.00)
Fenerbahçe – Giresunspor (20.00)