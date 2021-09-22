Yetiş Tisserand

Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Ligin 4. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında Marcel Tisserand'ın sakatlanmasından sonra Kanarya'da taşlar yerinden oynadı. Tisserand-Kim-Szalai üçlüsünün uyumundanmemnun olan Pereira, zorunluolarak Serdar Aziz'i o bölgeyemonte etti. Ancak hem Sivas maçında savunmadaki aksaklıklar hem Avrupa Ligi'nde Frankfurt kontratağında görülen gol hem de Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyette savunmanın uyumsuzluğu dikkat çekti. Tisserand sakatlanmadanönce oynanan 3 Süper Lig, 2Avrupa maçından F.Bahçe galibiyetleayrılırken, sözkonusu 5 maçtaKanarya kalesinde 2gol gördü. DemokratikKongolu'nun oynayamadığıkarşılaşmalarda2 beraberlik, 1 yenilgialınırken, 4 gole de engel olunamadı.
SERDAR DURSUN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin şanssız golcüsü Serdar Dursun takımla çalışmalara başladı. Dünkü antrenmanın tamamında yer alan Serdar'ın fiziksel olarak eski gücüne dönmesinin biraz daha zaman alacağı bildirildi. 29 yaşındaki forvetin4 Ekim'de başlayacak milli ara sonrasında tamkapasite ile sahada olacağı gelen bilgiler arasında.