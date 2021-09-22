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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Yetiş Tisserand

UĞUR ÇEM
Yetiş Tisserand
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Ligin 4. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında Marcel Tisserand'ın sakatlanmasından sonra Kanarya'da taşlar yerinden oynadı. Tisserand-Kim-Szalai üçlüsünün uyumundan memnun olan Pereira, zorunlu olarak Serdar Aziz'i o bölgeye monte etti. Ancak hem Sivas maçında savunmadaki aksaklıklar hem Avrupa Ligi'nde Frankfurt kontratağında görülen gol hem de Başakşehir'e karşı alınan mağlubiyette savunmanın uyumsuzluğu dikkat çekti. Tisserand sakatlanmadan önce oynanan 3 Süper Lig, 2 Avrupa maçından F.Bahçe galibiyetle ayrılırken, söz konusu 5 maçta Kanarya kalesinde 2 gol gördü. Demokratik Kongolu'nun oynayamadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi alınırken, 4 gole de engel olunamadı.

SERDAR DURSUN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin şanssız golcüsü Serdar Dursun takımla çalışmalara başladı. Dünkü antrenmanın tamamında yer alan Serdar'ın fiziksel olarak eski gücüne dönmesinin biraz daha zaman alacağı bildirildi. 29 yaşındaki forvetin 4 Ekim'de başlayacak milli ara sonrasında tam kapasite ile sahada olacağı gelen bilgiler arasında.

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Yetiş Tisserand
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