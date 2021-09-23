Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:34 Son Güncelleme: 23.9.2021 13:34

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu dizinin çekildiği yer şimdiden merak konusu oldu. Bu noktada, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi için çeşitli plato ve gemiler hazırlandı. İşte, Barbaroslar dizisinin çekildiği yer...

TRT 1 ekranlarının tanıtımları ile ilgi odağı hâline gelen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, yayın hayatına başladı. Pek çok ünlü ismi oyuncu kadrosunda barındıran dizisi, konusu ile olduğu kadar çekildiği yer ile şimdiden merak konusu oldu. Bu noktada, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte, Barbaroslar dizisi çekim yeri;

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!
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