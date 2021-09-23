Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Ghezzal, Batshuayi ve Welinton...
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:27 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:41

Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Ghezzal, Batshuayi ve Welinton...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’a darbe üstüne darbe! Ghezzal, Batshuayi ve Welinton...

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında hem puan kaybetti hem de 3 yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Rachid Ghezzal, Altay maçında yok, Ajax’a karşı oynaması da zor. Michy Batshuayi, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Welinton’un tedavisi ise en az bir hafta sürecek.

3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında beraberlikle yetinmek zorunda kalan Beşiktaş'ta kaybedilen iki puandan çok sakatlıklara üç yeni ismin eklenmesi can sıktı.

77. dakikada sağ arka adalesindeki problem nedeniyle oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yarınki Altay maçında oynayamayacağı, 28 Eyül'deki Ajax mücadelesinde de forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Cezayirli yıldızın durumu, 1 haftalık tedavi süreci sonrası netlik kazanacak.

ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI
Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Tedavisi yeni tamamlanan ve fedakârlık göstererek forma giyen Welinton'un da sakatlığı nüksetti.

32 yaşındaki stoperin Altay maçında olmayacağı, Ajax karşısında forma giyme durumunun ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.

Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ: KINIYORUZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bu arada Beşiktaş Kulübü, Adana Demirsporlu Balotelli'nin hareketi ve maçta yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Siyahbeyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı:

"Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Sportif sabıkalı malum isme, 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan kimse şüphe duymasın."

ADANA DEMİRSPOR: İDAM SEHPASI KURULUYOR
Adana Demirspor Kulübü ise Beşiktaş'ın açıklamasını kınayıp, "3-0 geriye düşmemize rağmen sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına saygısızlıktır. Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberler | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Son dakika: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a darbe üstüne darbe! Ghezzal, Batshuayi ve Welinton...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA