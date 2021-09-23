3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında beraberlikle yetinmek zorunda kalan Beşiktaş'ta kaybedilen iki puandan çok sakatlıklara üç yeni ismin eklenmesi can sıktı.
77. dakikada sağ arka adalesindeki problem nedeniyle oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yarınki Altay maçında oynayamayacağı, 28 Eyül'deki Ajax mücadelesinde de forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Cezayirli yıldızın durumu, 1 haftalık tedavi süreci sonrası netlik kazanacak.
ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI
Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
32 yaşındaki stoperin Altay maçında olmayacağı, Ajax karşısında forma giyme durumunun ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.
Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.
BEŞİKTAŞ: KINIYORUZ, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Bu arada Beşiktaş Kulübü, Adana Demirsporlu Balotelli'nin hareketi ve maçta yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Siyahbeyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı:
"Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Sportif sabıkalı malum isme, 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan kimse şüphe duymasın."
ADANA DEMİRSPOR: İDAM SEHPASI KURULUYOR
Adana Demirspor Kulübü ise Beşiktaş'ın açıklamasını kınayıp, "3-0 geriye düşmemize rağmen sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına saygısızlıktır. Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir" ifadelerini kullandı.