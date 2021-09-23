"Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Sportif sabıkalı malum isme, 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan kimse şüphe duymasın."