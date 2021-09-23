Galatasaray kan kaybediyor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetten 3 gün sonra deplasmanda Yukatel Kayserispor'a da 3-0 yenildi. Kayseri deplasmanına Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu gibi as oyuncuları götürmeyen teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de 6 değişiklik yaparken, rakibine sahada üstünlük kuramadı. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada toplam 10 puan bırakan Sarı-kırmızılılarda kulüp efsanesi teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı.
MOSTAFA MOHAMED'İN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.
MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR
Lazio maçında sahalara geri dönen Marcao, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.
GÖZTEPE MAÇIYLA ÇIKIŞ HEDEFLENİYOR
Galatasaray'ın önünde şimdi Göztepe ve Marsilya karşılaşmaları var. Sarı-kırmızılılar bir hafta içerisinde tüm kara bulutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Marsilya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR, GALATASARAY'I EVİNDE 47 YIL SONRA YENDİ
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray dün akşam Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Kayseri temsilcisi mücadeleyi Thiam ve Emrah Başsan'ın golleriyle 3-0 kazandı. Yukatel Kayserispor elde ettiği galibiyetle, Galatasaray'ı evinde 47 yıl sonra yenmiş oldu.
Bugüne kadar 51 kez karşılaşan iki takımda Kayserispor 4'üncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 32 karşılaşmayı kazandı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Evinde Galatasaray'ı en son 21 Nisan 1974 yılında 2-0'lık sonuçla yenen Kayserispor, dünkü alınan sonuçla 47 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Kayseri temsilcisi diğer 2 galibiyetini ise 22 Mart 2014'te ve 12 Şubat 2017'de deplasmanda elde etmişti.
Ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da 1974 doğumlu olması da dikkat çekti. Öte yandan Kayserispor'un Galatasaray'ı 3-0 yenmesinin ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Ne güzel bir sabah. Günaydın Kayseri, Günaydın büyük Kayserispor taraftarı, Günaydın bize gönül veren, takip eden, acımızı da sevincimizi de paylaşan güzel yürekliler. Dün akşam bizi motive eden mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.