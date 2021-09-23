‘İdam sehpası kuruluyor!’

Adana Demirspor kulübü de Beşiktaş'ın açıklamasını kınayıp, "3-0 geriye düşmemize rağmen sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına saygısızlıktır. Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir" ifadelerini kullandı.
DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU
Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin Beşiktaş'a attığı gol sonrasındaki hareketi dünya basınında geniş yer buldu. İşte Balotelli ile ilgili haberler: DAİLY MAİL (İNGİLTERE):
Balotelli, kendisi için beyni yok dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile dalga geçti. CORRİERE DELLO SPORT (İTALYA):
Balotelli, goller ve kavga: 3-0'dan 3-3'e Pjanic'in Beşiktaş'ına karşı. Sonrası kaos... SPORZA (BELÇİKA):
Balotelli 8 yıl önce kendisine 'beyinsiz' diyen adamdan böyle intikam alıyor. THE MİRROR (İNGİLTERE):
Mario Balotelli, 'beyni olmadığını' söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü ile gol kutlamasıyla alay etti. Sergen Yalçın'dan uzun zamandır beklenen intikamını aldı. THE SUN (İNGİLTERE):
Mario Balotelli, Beşiktaş'ın teknik direktörüne başını işaret ederek alay etti.
VUKUAT ADAM
1- M.CİTY'DE Mancini tarafından yaka paça idmandan kovuldu.
2- MANCINI ile yaşadığı bir diğer olayda hazırlık maçını adeta sabote etti ve kadro dışı kaldı.
3- 2011 yılında evinin banyosunda havai fişek patlattı, küçük çaplı yangın çıktı.
4-İDMANDA altyapı oyuncularına dart oku fırlattı.
SORU: Balotelli'nin hareketi dünya basınında bile gündem oldu. Tepkisinde haklı mı, ceza gelmeli mi?
LEVENT TÜZEMEN
Federasyon cezayı kesmeli Kuntz'un Türk Milli Takımı'na hoca olduğunu belirleyen imza töreninde Sergen Yalçın'ı gündeme getirmesi anlamsızdı. Yalçın'ın başarısına şaşırması ve futbolculuk döneminde tembel bir oyuncu olduğunu vurgulaması çok ayıptı. Kuntz'un önceliklihedefi Milli Takım'ı başarıyagötürmek, Türkiye'ninen büyük kulüplerinden birininbaşında olan Sergen Yalçın'asataşmak değil. Son dönemde Sergen Yalçın'a sataşmak moda oldu. Uilenberg ile başlayıp Kuntz ile devam eden bu sataşma Balotelli ile zirve yaptı. Sergen Yalçın'ın 2013 yılında Balotelli için, "Bu çocuğun beyni yok" sözünü defalarca bir yorumcu olarak dile getirmesi de yanlıştı. Bu bilgiyi birileri Balotelli'yi hırslandırmak için ısıtıp masaya koymuş. Balotelli de attığı golden sonra o öfkeyle Sergen Yalçın'a yakışık olmayan bir davranışta bulundu. Eğer kulübenin refleksine Yalçın da sakin kalmayıp katılsa tribünler sahaya inebilirdi. TFF, fair-play adınaBalotelli'ye ceza vermeli.
İSKENDER GÜNEN
Kendi seviyesini gösterir! Yorumcu, teknik adam ve de oyuncu seviyeli olmak zorundadır. Bizler futbol camiasında yıllardır rüzgâr ektik, şimdi fırtına biçiyoruz. Önce Beşiktaş TeknikDirektörü Sergen Yalçınbir öz eleştiri yapmak zorunda. Yorumculuk yaptığı dönemde Mario Balotelli'nin sahadaki performansını eleştirebilir, bu onun en doğal hakkıdır. Yalnız hakaretamiz bir söz kullanma yanlışlığı içinde olmuş. O da Balotelli için kullandığı 'beyinsiz' ifadesi. Balotelli ise genç yaşında şöhret basamaklarını tırmanan bir isim ama özel hayatındaki inişler ve çıkışlardan bir türlü kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok hep çıkardığı olaylarla gündeme geldi. Beşiktaş maçındayaptığı hareket kendiseviyesinin ne olduğununbir belirtisidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir hareket karşısında vereceği cezayı merakla bekliyorum.
BÜLENT TİMURLENK
Manşet olsun yeter! Balotelli'nin attığı gollerden daha fazla konuşulabilmek için bunun benzeri en az 30 olayı vardır. Sergen Yalçın, 'beyinsiz' kelimesi yerine 'sıkıntılı, arızalı' dese o günlerde daha yakışıklı olurmuş. Balotelli'ninAdana Demirspor'da gol atmasıiçin her hafta bir tahrik kaynağımı gerekli? 18 yaşına kadar vatansız olan, evlatlık verilmiş, 2012 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı, en üst düzey takımlarda forma giymiş ve geçen sezon haklı olarak Sergen Yalçın adı gündeme gelip de istemediğinde gide gide Berlusconi'nin yeni oyuncağı olan Monza'da forma giymiş bir oyuncu. Adana Demirspor onun tekrar ayağa kalkabilmesi için önemli bir fırsat. Siz bana şimdi 3-0'dan3-3'e gelen oyunun gidişatını,taktiğini sormak yerine Balotelli'yisoruyorsanız, Balotellibaşarmış demektir. Manşet olsun yeter! O jestin karşılığı için sarı kart yeterli ama daha ilk maçında Samet Aybaba'ya cezasız kalan bakışlarının cezasını da takımı lige çıkartan Aybaba'nın çektiğini de unutmayalım.