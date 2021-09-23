İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika: Yalova depremi İstanbul’dan da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 23 Eylül Perşembe sabah saatlerinde merkez üssü Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi