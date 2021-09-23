İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika: Yalova depremi İstanbul’dan da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 23 Eylül Perşembe sabah saatlerinde merkez üssü Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ - KANDİLLİ RASATHANESİ - TIKLA SORGULA
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'da saat 09.00 sularında 3 büyüklüğün deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü ise Yalova olarak geçildi.