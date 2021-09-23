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Giriş Tarihi: 23.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 23.9.2021 09:25

İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika: Yalova depremi İstanbul’dan da hissedildi!

İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika: Yalova depremi İstanbul’dan da hissedildi!

AFAD tarafından sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi açıklarında Merkez Yalova’da bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi. İstanbul’da da hissedilen Yalova depreminin ardından ise “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 23 Eylül 2021 Perşembe

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 23 Eylül Perşembe sabah saatlerinde merkez üssü Yalova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ - KANDİLLİ RASATHANESİ - TIKLA SORGULA

SON DEPREMLER LİSTESİ - AFAD - TIKLA SORGULA

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da saat 09.00 sularında 3 büyüklüğün deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü ise Yalova olarak geçildi.

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İstanbul’da deprem mi oldu? Son Dakika: Yalova depremi İstanbul’dan da hissedildi!
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