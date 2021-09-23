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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Kartal’a darbe üstüne darbe

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’a darbe üstüne darbe

Ghezzal, Altay maçında yok, Ajax’a karşı oynaması da zor. Batshuayi, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Welinton’un tedavisi ise en az bir hafta sürecek

3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında beraberlikle yetinmek zorunda kalan Beşiktaş'ta kaybedilen iki puandan çok sakatlıklara üç yeni ismin eklenmesi can sıktı. 77. dakikada sağ arka adalesindeki problem nedeniyle oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yarınki Altay maçında oynayamayacağı, 28 Eyül'deki Ajax mücadelesinde de forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Cezayirli yıldızın durumu, 1 haftalık tedavi süreci sonrası netlik kazanacak.

ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI
Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavisi yeni tamamlanan ve fedakârlık göstererek forma giyen Welinton'un da sakatlığı nüksetti. 32 yaşındaki stoperin Altay maçında olmayacağı, Ajax karşısında forma giyme durumunun ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi. Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.

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Kartal’a darbe üstüne darbe
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