Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:17

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları hakkında gelecek son dakika açıklamasını bekleyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabii tutulan adaylar POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek isterken bilindiği üzere yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak. 27.Dönem POMEM sınav sonuçları için gözler EGM PA’da!

8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına tabii tutuluyorlar. Son aşama olarak bilinen mülakatların ardından gözler POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda; "POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?" gibi sorulara yanıt aranırken bu başlık altından konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 EGM PA ile 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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