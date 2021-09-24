Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 24.9.2021 19:23 Son Güncelleme: 24.9.2021 19:23

Altay Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Altay Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 7. Haftasında lider Beşiktaş, İzmir ekibi Altay’a konuk oluyor. Ligin başında bu yana çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Altay karşısında alacağı galibiyetle liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler ise yoğun olarak Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izleme bilgilerine erişmek amacıyla “Altay Beşiktaş maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Altay Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

2021-2022 sezonu 7. Haftasında Süper Lig'in zirve koltuğunda oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Altay deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligin ilk haftasından bu yana namağlup gidişini sürdüren siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanında hata yapmamak zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Altay Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve ilk 11 detayları şöyle;

  • Süper Lig 7. Hafta Altay-Beşiktaş maçında ilk düdük 24 Eylül 2021 Cuma günü, saat 20:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

ALTAY XI: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderı, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Nsakala, Serdar, Atiba (K), Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/altay-besiktas?autoplay=True

BEŞİKTAŞ'TA MONTERO, ALTAY MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7'nci haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile oynanacak maç öncesi İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I VOLKAN BAYARSLAN

Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.



Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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Altay Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
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