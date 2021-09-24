Altay Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig 7. Hafta Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

2021-2022 sezonu 7. Haftasında Süper Lig'in zirve koltuğunda oturan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Altay deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligin ilk haftasından bu yana namağlup gidişini sürdüren siyah-beyazlılar, İzmir deplasmanında hata yapmamak zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Altay Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Süper Lig Altay Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve ilk 11 detayları şöyle;
ALTAY XI: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderı, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
BEŞİKTAŞ XI: Mert, Nsakala, Serdar, Atiba (K), Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz...
https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/altay-besiktas?autoplay=True
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7'nci haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile oynanacak maç öncesi İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.