Ferdi başladı Mesut bitirdi

Giresunspor karşısında henüz 2’nci dakikada Ferdi ile öne geçen Kanarya gerisini getiremeyince kalesinde tehlikeler yaşadı. 40’ta Balde’nin direğe nişanladığı penaltıyla Kanarya nefes aldı
Mesut Özil ile rahatlayan F.Bahçe, Doukara'nın golüyle stres yapsa da galibiyete uzandı Önce Beşiktaş ardından Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kayıplarıyla Kadıköy'de maç öncesi hava hayli pozitifti. Son iki maçta 5 puan kaybeden takıma destek büyüktü. Takım da buna hemen karşılık verip maçın başında öne geçti. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda geleceğin 10 numarası olarak tanıtılan Ferdi Kadıoğlu, sol çizgide fiziksel olarak çok yoğun maçlar oynasa da skora katkı vermeyi sürdüreceğini Giresun karşısında da gösterdi. Fenerbahçe baskısı bölüm bölüm devam etse de penaltıyı kazanan Giresun oldu. Mert Hakan'ın elle oynaması sonucu kazanılan penaltıyı Balde direğe nişanladı. F.Bahçe devreye önde girme avantajını yakaladı. İkinci yarıda oyun akışkanlığı yorgunluğa bağlı olarak düştü. Berisha'nın rakipten topu çalarak Mesut'a attırdığı gol Fenerbahçe'ye nefes aldırdı. Ardından Giresunspor arayışlarını sürdürdü ve Karadeniz temsilcisi adına ligin ilk golünü Doukara Fenerbahçe ağlarına yolladı. Maçın son dakikaları Fenerbahçe adına gergin geçse de sarı-lacivertliler kritik 3 puanı almayı bildi.
MODAYA FERDİ DE UYDU
SÜPER Lig'de erken gelen gollere Fenerbahçeli Ferdi de adını yazdırdı. Başlama vuruşundan sadece 1 dakika 58 saniye sonra sarı-lacivertlileri öne geçiren genç oyuncu ayrıca Ocak 2019'da Mehmet Ekici'nin 01:31'de Malatya'ya attığı golden sonra iç sahadaki en erken golü kaydeti.
PEREİRA İLE KENDİNİ AŞTI
Ferdi Kadıoğlu bu sezon ligde 6 maçta 2 gol ve 2 asiste ulaşarak 4 kez skora katkı yaptı. Üstelik teknik direktör Pereira tarafından sol kanat beki oynamasına rağmen. Portekizli teknik adam ile kendini aşan genç futbolcu geçen sezon ise 30 maçta sadece 1 gol ve 2 asist üretebilmişti
PENALTI KAÇTI, GOLLE TANIŞTI
Giresunspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez golle tanıştı. İlk yarıda kazandığı sezonun ilk penaltısından faydalamayan yeşil-beyazlılar, Doukara'nın nefis şutu ile golle buluştu ancak bu puan almasına yetmedi.
PEREİRA'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!
Antalyaspor- Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Beşiktaş'ın galibiyetişanstı" sözlerine de açıklık getiren Pereira, "2-0 geriye düşmüştü ve geri dönmek için çok da çalıştılar. Bazen şanslara ihtiyaç vardır. Beşiktaş için maçınzor geçtiğini söylemekistemiştim. Oyuncuların performansıyla ilgili bir şey söylemedim" diye konuştu.
YENILERDEN SİFTAH
FENERBAHÇE'NIN iki yeni transferi dün asistlerle öne çıktı. Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asist ile sarı-lacivertli forma ile ilk kez skora katkıda bulundu. 60'ıncı dakikada yerini Berisha'ya bırakan Rossi bu sürede 37 kez topla buluşurken, kaleye tek şut denemesindeisabet bulsada gol yapamadı. Tek ortasını da Ferdi golle bitirdi. Berisha da oyuna girdikten 5 dakika sonra Mesut Özil'e yaptığı asist ile F.Bahçe'nin rahatlamasınısağlayanisimlerdenbiri oldu.
TECRÜBE KONUŞUR!
F.BAHÇE Teknik Direktörü Pereira maçtan sonra "Beni memnun eden takımıngösterdiği çaba, güçlü bir ruhumuzolduğunu gösterdik. Sakat oyuncular döndüğünde daha fazla çözüm olacak elimizde. Rakibimiz gol atınca takım ister istemez geri çekildi, skoru korumak istedi. Geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor ama son iki maçtaki sonuçlardan sonra öz güvenimiz etkilendi" diye konuştu. Portekizli çalıştırıcı şu mesajları verdi: "Rakiplerimizde puan kaybedecek dediğimde tabiiki geleceği görmedim. Kristal küremyok. Tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Türkiye'de bütün takımlar şampiyonluğa oynayan ekiplere problem yaratma potansiyeline sahip. Lig çok zor. Yarışta Trabzonspor Avrupa'daolmadığı için avantajlı."