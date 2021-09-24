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Giriş Tarihi: 24.9.2021 20:46 Son Güncelleme: 24.9.2021 21:14

Son dakika: Beşiktaş'a Pjanic şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı...

Son dakika: Beşiktaş’a Pjanic şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Altay ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maç öncesi 11 oyuncusundan yoksun olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'ten geldi. Yıldız oyuncu sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maç öncesi 11 oyuncusu sakat olan Beşiktaş'a bir kötü haber de yıldız oyuncusu Pjanic'ten geldi.

PJANİC SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Altay maçına önemli oyuncularından yoksun çıkan Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'ten geldi. Boşnak yıldız Pjanic, maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pjanic'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN İLK YARIDA EN FAZLA PAS HATASI YAPTIĞI MAÇ OLDU

Beşiktaş, Altay karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla pas hatası (54) ve top kaybı (83) yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR ÇOĞALDI

Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Son olarak bu sakatlara Pjanic de dahil oldu.

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Son dakika: Beşiktaş'a Pjanic şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı...
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