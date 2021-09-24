Son dakika: Beşiktaş’a Pjanic şoku! Sakatlanarak oyundan çıktı...

PJANİC SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Altay maçına önemli oyuncularından yoksun çıkan Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'ten geldi. Boşnak yıldız Pjanic, maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pjanic'in yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'IN İLK YARIDA EN FAZLA PAS HATASI YAPTIĞI MAÇ OLDU
Beşiktaş, Altay karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla pas hatası (54) ve top kaybı (83) yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR ÇOĞALDI
Beşiktaş'ta Montero, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle Valentin Rosier ise cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Son olarak bu sakatlara Pjanic de dahil oldu.