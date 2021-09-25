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Giriş Tarihi: 25.9.2021 22:08 Son Güncelleme: 25.9.2021 22:09

Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan beraber kaldı, Ozan Kabak kaybetti!

AA
Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan beraber kaldı, Ozan Kabak kaybetti!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Ozan Tufan'ın 46. dakikada oyuna girdiği diğer mücadelede ise Watford, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Ligde iki haftadır mağlup olan Leicester City, Jamie Vardy (kendi kalesine) ve Maxwel Cornet'in golleriyle iki kez geriye düştüğü maçtan, yine Jamie Vardy'nin attığı gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Ozan Tufan'ın 46. dakikada oyuna girdiği diğer mücadelede ise Watford, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, Sean Logstaff'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Ozan Tufanlı Watford ikinci yarıda Ismaila Sarr'ın attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City ise deplasmanda Everton'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 69 dakika sahada kaldı. Norwich City, ligdeki altıncı maçında da puan alamadı.

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Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan beraber kaldı, Ozan Kabak kaybetti!
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