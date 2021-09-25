Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan beraber kaldı, Ozan Kabak kaybetti!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Ligde iki haftadır mağlup olan Leicester City, Jamie Vardy (kendi kalesine) ve Maxwel Cornet'in golleriyle iki kez geriye düştüğü maçtan, yine Jamie Vardy'nin attığı gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.