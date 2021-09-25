Eksik ve yaralı!

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Altay karşısında öne geçse de yenilmekten kurtulamadı. Sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıkan siyah-beyazlı ekip, Pjanic ve Oğuzhan’ı da kaybettiği mücadelede Güven Yalçın’la skor avantajını yakaladı. Ancak N’Sakala’nın hatasında Kappel’in ağları bulan vuruşu oyuna denge getirdi BEŞİKTAŞ’IN Brezilyalı dinamosu. Bamba 88’de Kartal’ın fişini çekerken, takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı
Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş, yedeklerle çıktığı maçta Altay'a 2-1 yenildi. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Kartal, zirveden düştü.
GÜVEN 271 GÜN SONRA
Bundan önceki son golünü Beşiktaş'ın 26 Aralık 2020 tarihinde Sivasspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada atan Güven Yalçın, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. 271 gün sonra resmi bir maçta ağları sarsan 22 yaşındaki futbolcu,Eylül 2019'dan bu yana da ilk deplasman golünü kaydetti.
8+3'Ü TERSTEN UYGULADILAR!
Sakatlıkların çokluğu Beşiktaş'ta yerli oyuncuların daha fazla şans bulmasına da neden oldu. SiyahbeyazlılardaPjanic'inde oyundan çıkmasınınardından sahada sadece3 yabancı kaldı. 8+3 kuralını mecburiyetten tersten uygulayan siyah beyazlı ekibin yedek kulübesinde de yabancı futbolcu yoktu.
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Beşiktaş'ı konuk ettiği son 5 Süper Lig maçının dördünü kazanan teknik direktör Mustafa Denizli (1M), önceki beş karşılaşmada ise rakibini mağlup etmeyi başaramamıştı (2B, 3M).
ELE TAKILAN GOLÜ BÖYLE İZLEDİLER
Beşiktaş, maçın ilk yarısında Kenan Karaman'la ağları sarstı. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyonda el olduğu gerekçesiyle gol verilmedi. Sergen Yalçın, pozisyonu tabletten büyük bir dikkatle izledi.
'TAKIM İÇİN DUA EDELİM'
Beşiktaş'ın Brezilyalı dinamosu Josef de Souza, maçın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Üzgünüz, üzülmeliyiz ama kimseyi suçlayamayız. Tam tersi birbirimize destek olacağız ve sonunda her şey daha iyi olacak. Hepimiz takımımız için dua edelim. Şu anda yaşadığımız sakatlıklar normal değil."
BEŞİKTAŞ'I BU ŞEKİLDE YAKALAMAK ŞANSTI
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş gibi bir takımdan üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Denizli, "Bu maçın üç sonucu sürpriz değildi. Beşiktaş zor durumda geldi. Onları böyle yakalamak bizim için şanstı. SergenYalçın benim için hem futbolculuğuhem teknik adamlığıhem de insanlığı ile çok özel. Maç öncesi biraz dertleştik. Kolay değil, ortada takımı yok. Ülkemizi çok zor bir maçta temsil edecekler. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.
EN KÂRLI YATIRIM BAMBA!
Altay'a bonservis bedeli olmadan gelen Daouda Bamba, Beşiktaş karşısında 1 asist ve 1 golle Altay'ın galibiyetinde başrol oynadı. Fildişi Sahilli futbolcu, son iki maçtaki performansıyla İzmir ekibinin kasasına 3.75 milyon TL girmesini sağladı. Ligdeki gol sayısını 4'e çıkaran Bamba, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ben ne yapıyorsam takım için yapıyorum. Takım mutluysa, ben de mutluyum. Maçtan önce hazırdık, gerekeni yaptık" diye konuştu.