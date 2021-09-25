Fenerbahçe’den tazminat mesajı: Önce TFF sonra UEFA!

Fenerbahçe Kulübü, 'Futbolda şike kumpası' davasının gerekçeli kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen toplantıda, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Fethi Pekin ile kulüp avukatları Naim Karakaya ve Erden Gürden konuştu. TFF'nin 2011'de aldığı karar sonrası Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeleri gerekçesiyle, federasyona tazminat davası açtıklarını hatırlatan Pekin, şunları kaydetti: "TFF'ye açılan davada 250 milyonlira, yani 25 milyon Euro'luk kısım belirli bir zarardır. Bir de belirsizzararlar var. Mahkemebununla ilgili bilirkişi tayinedecek. Biz de öğreneceğiz.Bu rakam artacak.UEFA'nın men kararıylailgili de İsviçreli hukukuzmanları ile görüşüyoruz.Bütün hukuk yollarınıkullanacağız" dedi.