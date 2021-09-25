Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’den tazminat mesajı: Önce TFF sonra UEFA!
Giriş Tarihi: 25.9.2021

Fenerbahçe’den tazminat mesajı: Önce TFF sonra UEFA!

Fenerbahçe’den tazminat mesajı: Önce TFF sonra UEFA!
Fenerbahçe Kulübü, 'Futbolda şike kumpası' davasının gerekçeli kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen toplantıda, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Fethi Pekin ile kulüp avukatları Naim Karakaya ve Erden Gürden konuştu. TFF'nin 2011'de aldığı karar sonrası Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeleri gerekçesiyle, federasyona tazminat davası açtıklarını hatırlatan Pekin, şunları kaydetti: "TFF'ye açılan davada 250 milyon lira, yani 25 milyon Euro'luk kısım belirli bir zarardır. Bir de belirsiz zararlar var. Mahkeme bununla ilgili bilirkişi tayin edecek. Biz de öğreneceğiz. Bu rakam artacak. UEFA'nın men kararıyla ilgili de İsviçreli hukuk uzmanları ile görüşüyoruz. Bütün hukuk yollarını kullanacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Fahiş fiyat artışı ile ilgili mücadele planını Dilek Güngör tek tek anlattı
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Son dakika! Beşiktaş'a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’den tazminat mesajı: Önce TFF sonra UEFA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA