Görülmemiş olay!

Tam 10 eksikle İzmir’e giden Beşiktaş, 4 fire daha vererek şok üstüne şok yaşadı. Kartal'da Montero hastalanınca kafileden çıkarıldı. Maç içinde Pjanic ve Oğuzhan Özyakup adale problemleri nedeniyle kenara geldi, Atiba da aynı sorunu yaşayınca "Bu kadarı da olmaz" dedirtti
Sakatlıklardan yana başı dertte olan, biri cezalı toplam 10 eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, dört şok daha yaşadı. Kadro kurmakta zorluk çeken siyah-beyazlı ekipte ilk kötü haber Francisco Montero'dan geldi. İspanyolstoperin perşembe gecesi üst solunumyolu enfeksiyonu yaşadığı için kafiledenayrılarak İstanbul'a döndüğübelirtildi. Aksilikler bununla bitmedi. MiralemPjanic maç içinde sakatlandı.Boşnak oyuncu 31. dakikada sol arkaadalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibiyle konuştuktan sonra devam edemeyeceği anlaşılan yıldız oyuncu, yerini Güven'e bıraktı.
YEDEK KULÜBESİNDE ADAM KALMADI!
İkinci yarıda da büyük talihsizlik yaşandı. 76'da bu kez Oğuzhan adalesini tutarakdevam edemeyeceğini söyledi veCan Bozdoğan'la değişti. Özellikle savunmadaki eksikler nedeniyle kadroda değişime gitmek zorunda kalan Sergen Yalçın, orta sahadan Atiba'yı stopere çekti, yanında 18 yaşındaki Serdar Saatçı oynadı. Sağ bekteki boşluğu N'Sakala ile kapatan Yalçın, sol kanada ise Salih Uçan ile çözüm aradı. Atiba'nın da maç sonunda adalesindeağrı hissettiği bildirildi.
SALİH ŞÜPHELİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın da maç sırasında aldığı bir darbeden dolayı ağrı hissettiği öğrenildi. Ancak oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.
KONDİSYONER MARRONE: İNCELİYORUZ!
Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sakatlıklarla ilgili taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Burada 3. sezonumuz,aynı idman metotlarını kullanıyoruz.Sakatlıkların yarısı darbeden. Nekadar maç oynarsan o kadardarbe olur. Adale sakatlıklarıise zemin, yorgunlukve yoğun fikstürden olur.Durumu inceleyeceğiz."
HOCAM BU ÇOCUKLAR NİYE SAKATLANIYOR?
İzmir'e takıma destek olmaya giden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gündeminde eksikler vardı. Başkan Çebi, takımın konakladığı otelin bahçesinde Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve kulüp doktoru Kerem Tekin Ülkü ile toplantı yaptı. Ülkü'den sakatlıklarla ilgili bilgi alan Çebi, tek tek oyuncularının durumunu sorarak sakatlık süreçlerini öğrendi.