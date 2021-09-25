Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Görülmemiş olay!
Giriş Tarihi: 25.9.2021

Görülmemiş olay!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Görülmemiş olay!

Tam 10 eksikle İzmir’e giden Beşiktaş, 4 fire daha vererek şok üstüne şok yaşadı. Kartal'da Montero hastalanınca kafileden çıkarıldı. Maç içinde Pjanic ve Oğuzhan Özyakup adale problemleri nedeniyle kenara geldi, Atiba da aynı sorunu yaşayınca "Bu kadarı da olmaz" dedirtti

Sakatlıklardan yana başı dertte olan, biri cezalı toplam 10 eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, dört şok daha yaşadı. Kadro kurmakta zorluk çeken siyah-beyazlı ekipte ilk kötü haber Francisco Montero'dan geldi. İspanyol stoperin perşembe gecesi üst solunum yolu enfeksiyonu yaşadığı için kafileden ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi. Aksilikler bununla bitmedi. Miralem Pjanic maç içinde sakatlandı. Boşnak oyuncu 31. dakikada sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibiyle konuştuktan sonra devam edemeyeceği anlaşılan yıldız oyuncu, yerini Güven'e bıraktı.

YEDEK KULÜBESİNDE ADAM KALMADI!
İkinci yarıda da büyük talihsizlik yaşandı. 76'da bu kez Oğuzhan adalesini tutarak devam edemeyeceğini söyledi ve Can Bozdoğan'la değişti. Özellikle savunmadaki eksikler nedeniyle kadroda değişime gitmek zorunda kalan Sergen Yalçın, orta sahadan Atiba'yı stopere çekti, yanında 18 yaşındaki Serdar Saatçı oynadı. Sağ bekteki boşluğu N'Sakala ile kapatan Yalçın, sol kanada ise Salih Uçan ile çözüm aradı. Atiba'nın da maç sonunda adalesinde ağrı hissettiği bildirildi.

SALİH ŞÜPHELİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın da maç sırasında aldığı bir darbeden dolayı ağrı hissettiği öğrenildi. Ancak oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.

KONDİSYONER MARRONE: İNCELİYORUZ!
Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sakatlıklarla ilgili taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Burada 3. sezonumuz, aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbeden. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk ve yoğun fikstürden olur. Durumu inceleyeceğiz."

HOCAM BU ÇOCUKLAR NİYE SAKATLANIYOR?
İzmir'e takıma destek olmaya giden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gündeminde eksikler vardı. Başkan Çebi, takımın konakladığı otelin bahçesinde Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve kulüp doktoru Kerem Tekin Ülkü ile toplantı yaptı. Ülkü'den sakatlıklarla ilgili bilgi alan Çebi, tek tek oyuncularının durumunu sorarak sakatlık süreçlerini öğrendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Fahiş fiyat artışı ile ilgili mücadele planını Dilek Güngör tek tek anlattı
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Son dakika! Beşiktaş'a şok üstüne şok! Atiba, Oğuzhan, Pjanic ve Salih Uçan sakatlandı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Görülmemiş olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA