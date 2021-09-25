Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını aldı! Chelsea evinde mağlup oldu...

GABRİEL JESUS SAHNEYE ÇIKTI!
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Jesus, Joao Cancelo'nun asistinde 53. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Manchester City'nin İngiliz yıldıız Jack Grealish oldukça iyi bir performans gösterdi.
TUCHEL'İN HAMLELERİ SONUÇ VERMEDİ
Thomas Tuchel, Havertz, Loftus-Cheek gibi oyuncuları sonradan oyuna soksa da sonuç değişmedi. Chelsea'de 29. dakikada sakatlanan R. James, yerini Thiago Silva'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 13 yaparak Chelsea ile durumu eşitledi.