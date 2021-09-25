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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:26 Son Güncelleme: 25.9.2021 16:27

Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını aldı! Chelsea evinde mağlup oldu...

Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını aldı! Chelsea evinde mağlup oldu...

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, zorlu maçta Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı baştan sona önde götüren Manchester City'nin tek golünü Brezilyalı forvet Gabriel Jesus kaydetti. Portekizli stoper Ruben Dias, Manchester City'nin yeni kaptanı oldu.

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında Chelsea, evinde Manchester City'yi konuk etti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan iki takım bu kez Londra'da kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi finalini Chelsea, Havertz'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Bugünkü maçı ise Guardiola'nın öğrencileri kazandı.

GABRİEL JESUS SAHNEYE ÇIKTI!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabriel Jesus, Joao Cancelo'nun asistinde 53. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Manchester City'nin İngiliz yıldıız Jack Grealish oldukça iyi bir performans gösterdi.

TUCHEL'İN HAMLELERİ SONUÇ VERMEDİ

Thomas Tuchel, Havertz, Loftus-Cheek gibi oyuncuları sonradan oyuna soksa da sonuç değişmedi. Chelsea'de 29. dakikada sakatlanan R. James, yerini Thiago Silva'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 13 yaparak Chelsea ile durumu eşitledi.

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Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını aldı! Chelsea evinde mağlup oldu...
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