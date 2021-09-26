Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:34

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih ikinci yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 20-23 Eylül tarihleri aralığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar şimdilerde “2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması beklendiğinden sorgulamalar bugün de hız kazandı. Bilindiği üzere bu yıl ikinci yerleştirmelerde baraj puanı da 140’a düşürülmüştü. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada başvuruların 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınacağı bildirilirken YKS ek tercih sonuçları için net bir tarih açıklaması yapılmamıştı. Bu kapsamda "2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlerce aday üniversitelerin boş kontenjanlarını göz önüne alarak başvurularını tamamlamıştı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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