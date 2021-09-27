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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:29 Son Güncelleme: 27.9.2021 13:33

Abdullah Avcı'nın Vitor Hugo yerine tercihi belli oldu!

Abdullah Avcı’nın Vitor Hugo yerine tercihi belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak olan maçta Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor maçında direkt kırmızı gören Vitor Hugo bu maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın Vitor Hugo'nun yerine oynatacağı isim belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Trabzonspor'un bugünkü konuğu Alanyaspor. Bordo-mavili takımı son maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Alanyaspor ise son maçında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmiş ve son 3 maçında 3 galibiyet almış oldu.

ABDULLAH AVCI'NIN YENİ TERCİHİ BELLİ OLDU

Konyaspor maçında direkt kırmızı kart gören deneyimli stoper Vitor Hugo bu maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın, Vitor Hugo'nun yerine oynatacağı isim belli oldu.

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU

Abdullah Avcı'nın Vitor Hugo yerine Hüseyin Türkmen'i oynatması bekleniyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde 2+ maçta konuk ettiği takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Alanyaspor (%20; 1/5).

-Trabzonspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Kasım 2019'da 0-1).

-Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1B), bu karşılaşmaların tamamında ikişer gol attı.

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Abdullah Avcı'nın Vitor Hugo yerine tercihi belli oldu!
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