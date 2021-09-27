Son dakika! Fenerbahçe’de Mesut Özil Pereira’nın kararına tepki gösterdi!

F.BAHÇE'YE ZAJC ŞOKU!

Fenerbahçe'nin 2019 yılında transfer ettiği Miha Zajc'ın transfer taksitlerini ödemede geçtiğimiz yıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Hollanda basınından De Gelderlander Nieuws'un haberine göre; sarı-lacivertlileri Empoli kulübü olarak kandıran Hollandalı bir araba şirketi, yaklaşık 832 bin Euro'luk taksidi aldı. F.Bahçe yönetimi, İtalyan ekibinden taksit ödenmesi için mail gelince gerçeği anladı ve suç duyurusunda bulundu.