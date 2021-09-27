Son dakika! Fenerbahçe’de Mesut Özil Pereira’nın kararına tepki gösterdi!

Süper Lig'de 7. haftanın maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı Valencia'nın 2 asistiyle Rossi ve Novak'ın attığı gollerle 2-0 kapattı. İkinci yarıda Hatayspor tek gol bulabildi ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE GENÇLİK AŞISI TUTTU
Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.
KİM MİN-JAE VE SZALAİ'NİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.
TARTIŞILAN POZİSYON
Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Güney Koreli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.
BERİSHA İSTATİSTİKLERDE DİBİ GÖRDÜ
Hatayspor karşısında 76 dakika sahada kalan Mergim Berisha, istatistiklerde dibi gördü! Oyundan alınırken mutsuzluğu yüzüne yansıyan yıldız futbolcu, hiç şut atamazken, ikili mücadele de kazanamadı.
Orta, dripling, top çalma gibi değerlerde de sıfır çeken futbolcu, yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Bu sezon toplamda 4 karşılaşmada görev yapan Berisha'nın sadece 1 asisti var.
86'DA OYUNA GİREN MESUT TEPKİ GÖSTERDİ
Giresn maçında attığı golle 3 puanı getiren F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Hatay'da yedek soyundu. Pereira, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos karşılaşmasını düşünerek ilk 11'e almadığı tecrübeli futbolcuyu, 86'da sahaya sürerken, Mesut son anlarda oyuna alınmasına bozuldu.
F.BAHÇE'YE ZAJC ŞOKU!
Fenerbahçe'nin 2019 yılında transfer ettiği Miha Zajc'ın transfer taksitlerini ödemede geçtiğimiz yıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Hollanda basınından De Gelderlander Nieuws'un haberine göre; sarı-lacivertlileri Empoli kulübü olarak kandıran Hollandalı bir araba şirketi, yaklaşık 832 bin Euro'luk taksidi aldı. F.Bahçe yönetimi, İtalyan ekibinden taksit ödenmesi için mail gelince gerçeği anladı ve suç duyurusunda bulundu.
SERDAR DURSUN DİREKLE DÖNDÜ!
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Hatay maçıyla takıma döndü. 76. dakikada Berisha'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun, 81'de zor olanı başardı. Osayi sağ kanattan ortaladı, arka direkte Serdar tek vuruşu yaptı ve top yan direğe çarpıp döndü. Bu, Fenerbahçe'nin biri Avrupa olmak üzere direkten dönen 3. şutu oldu.