UEFA’dan VAR’a skandal atama

Beşiktaş'ınŞampiyonlar Ligi'nde Ajax'la Johan Cruyff Arena'da oynayacağı karşılaşmayı Fransa'dan Benoit Bastien yönetecek. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını Hickham Zakrani ve Auleien Berthomieu yapacak. UEFA, VAR'a ise skandal bir atama yaptı. Frankfurt-F.Bahçe maçında sarı-lacivertlilerin penaltısını tekrarlatmayan Massimiliano Irrati yine aynı görevde olacak.
Serdar'ın yanına 2 aday
BEŞIKTAŞ'TA Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğunda Serdar Saatçı yine stoperde görev yapacak. 18 yaşındaki futbolcunun yanına ise iki aday var. Teknik direktör Sergen Yalçın bu mevki için N'Sakala ve Umut Meraş'ı düşünüyor. Deneyimli hocanın kararını Amsterdam'da yapılacak son antrenmanda vereceği belirtildi.
Larin Amsterdam'da yok
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada Batshuayi, Necip ve Larin'in Ajax maçında oynayabileceğini söylemişti. Önceki gün yapılan antrenmana çıkan ancak ağrıları artınca çalışmayı bırakan Necip'in yanı sıra Larin de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kanadalı forvetin dün yapılan kontrollerinde sakatlığının oynaması durumunda tekrar edebileceği ifade edildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın talebesini sahaya sürmeme kararı aldı.