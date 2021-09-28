Bu hafta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman bitiyor gibi sorular öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuyla süreci araştıran öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl ödenir sorusuna da yanıt arıyor. İşte üniversiteden ve fakülteden yapılan son açıklamalar.
AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. 27 Eylül Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim akşamına kadar alınacak.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılacaktır. Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra ödeme bilgileri oluşacak.
AÇIK ÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
KAYIT YENİLEME SÜRECİ UZATILACAK MI?
08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.