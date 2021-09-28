Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Kasım celbi Askerlik yerleri için tarih belli mi? İşte son gelişmeler...

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusu, vatani görevini yerine getirecek vatandaşlarca araştırılıyor. 2021 Kasım ayı askerlik yerleri hakkında ise sevk tarihleri duyurulmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin tercih, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili süreç ve tarihler netleşti. Bu kapsamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...