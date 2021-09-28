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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:07 Son Güncelleme: 28.9.2021 17:07

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Kasım celbi Askerlik yerleri için tarih belli mi? İşte son gelişmeler...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Kasım celbi Askerlik yerleri için tarih belli mi? İşte son gelişmeler...

Kasım ayına kısa bir süre kala celp yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Bu kapsamda; "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu, vatani görevini yerine getirecek kişilerce araştırılıyor. MSB 2021 Kasım celbi sınıflandırma dönemi için sevk tarihi duyurulmuştu. Buna göre; Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Askerlik yerleri açıklanacak mı, ne zaman? İşte tüm detaylar...

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusu, vatani görevini yerine getirecek vatandaşlarca araştırılıyor. 2021 Kasım ayı askerlik yerleri hakkında ise sevk tarihleri duyurulmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin tercih, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili süreç ve tarihler netleşti. Bu kapsamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1) Şubat ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım
2) Mayıs ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat
3) Ağustos ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs
4) Kasım ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Kasım celbi Askerlik yerleri için tarih belli mi? İşte son gelişmeler...
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