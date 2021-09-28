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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:28 Son Güncelleme: 28.9.2021 17:39

Dünyanın en pahalı maçı öncesi PSG’de yıldızların krizi büyüyor! Mbappe Neymar’a serseri mi dedi?

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Dünyanın en pahalı maçı öncesi PSG’de yıldızların krizi büyüyor! Mbappe Neymar’a serseri mi dedi?

Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak olan PSG – Manchester City maçı dünyanın en pahalı maçı olarak kayıtlara geçiyor. Transfermarkt verilerine göre İki takımın da kadro değeri yaklaşık olarak 1 milyar Euro’yu buluyor. Maç öncesi PSG’deki yıldızların krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mbappe’nin Neymar’a sitem ettiği görüntülerde Neymar’a hakaret ettiği iddia edildi. İşte o anlara ait detaylar…

PSG ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi grup maçında bugün karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon yarı finalde karşı karşıya gelen bu iki takımın mücadelesinde kazanan takım Manchester City olmuştu.

İKİ TAKIMIN DA KADRO DEĞERİ 1 MİLYAR EURO CİVARINDA

PSG – City maçı dünyanın en pahalı iki takımları olarak bu sezon da karşı karşıya geliyor. Transfermarkt verilerine göre PSG'nin kadro değeri 997 milyon Euro iken, Manchester City'nin güncel kadro değeri 1.05 milyar Euro değerinde.

MBAPPE-NEYMAR-MESSİ ÜÇLÜSÜ 340 MİLYON EURO

Her iki takımın yıldızları karşılaştırıldığında en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu, Transfermarkt verilerine göre 160 milyon euro civarında değerlenen Mbappé.

Onunla birlikte Neymar (100 milyon euro) ve Messi'yi (80 milyon euro) oluşturuyor, böylece PSG'nin sadece bu 3 ismi 340 milyon Euro değerinde.

Manchester City'de ise en yüksek piyasa değerine sahip üç oyuncu De Bruyne (100 milyon), Sterling (90 milyon Euro) ve Foden (80)Euro olarak kayıtlara geçmiş durumda.

PSG'DE YILDIZLARIN KRİZİ BÜYÜYOR MU?

Geçtiğimiz hafta sonunda Montpellier'i 2-1 mağlup eden PSG 8'de 8 yaparak puanını 24 yapmıştı. Maça damga vuran olay ise Mbappe'nin oyundan çıkarken gösterdiği tepki oldu.

Yedek kulübesinde Neymar'ı göstererek sitem eden Mbappe'nin "Bana böyle paslar vermiyor" dediği iddia edilmişti.

"BU SERSERİ BANA PAS VERMİYOR" İDDİAS GÜNDEME GELDİ

Fakat daha sonra ortaya çıkan iddialara göre Mbappe'nin Fransızca Neymar'a "Serseri" dediği söyleniyor.

L'Equipe, Mbappe'nin Montpellier maçında oyundan alındıktan sonra Neymar'dan "serseri" (Fransızca "clochard") olarak bahsettiğini iddia ederken, bazıları ise tam olarak bundan emin değil.

Diğer iddialara göre ise Mbappe'nin, "Bu serseri, yanındayken bana pas vermiyor" dediği ifade ediliyor. Mbappe ve Neymar, Montpellier maçında 88 dakika beraber oynadı fakat bu ikili, hücum aksiyonlarında çok fazla organize olamadı.

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Dünyanın en pahalı maçı öncesi PSG’de yıldızların krizi büyüyor! Mbappe Neymar’a serseri mi dedi?
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