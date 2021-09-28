Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları, konut, ihtiyaç ve taşıt almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Salgın şartları nedeniyle milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerine başvuruyor. Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Peki Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?