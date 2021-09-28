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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:22

Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları kredi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan uygun fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi çeşitli bankaların ihtiyaç, konut, taşıt kredisi başvurusunda bulunacaklar, avantajlı bir tercih yapmak amacıyla en düşük faiz veren kamu veya özel bankayı öğrenmek istiyor. Peki Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları, konut, ihtiyaç ve taşıt almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Salgın şartları nedeniyle milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerine başvuruyor. Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Peki Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.66 (Sigortalı)

1.78 (Sigortasız)

Konut kredisi: 1.37

Taşıt kredisi: 1.57

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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