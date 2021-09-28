Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı Hikmet ölecek mi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:38 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:38

Masumlar Apartmanı Hikmet ölecek mi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı Hikmet ölecek mi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. 40.bölüm fragmanında yer alan ve Han’ın “Ömer’e selam söyle, kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş” sözleri yeni bölümün gündem maddesi olacak. Hal böyle olunca; medya gündemini yakından takip edenler “Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Peki; Masumlar Apartmanı yeni bölümde Hikmet ölecek mi, Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu? İşte diziye dair son gelişmeler.

28 Eylül Salı akşamı TRT 1 ekranlarına 40.yeni bölüm ile gelecek olan Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'in ölüp ölmeyeceği ve Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. En sonuncu bölümde Hikmet, yere yığılmış ve piyanonun başında fenalık geçirmiştir. Hareketsiz yerde yatmasının ardından hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu merak edilirken "Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?" soruları da yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

METİN COŞKUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Hikmet karakterine hayat veren Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılan konular arasında yer alıyor. 40. Bölüm fragmanı, Hikmet Baba'nın öldüğü iddialarını güçlendiriyor. Ancak sorunun kesin yanıtı, Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm ile belli olacak.

Masumlar Apartmanı 40. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

METİN COŞKUN KİMDİR?

Metin Coşkun (d. 1 Ocak 1948; İstanbul), Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

Filmografi

Masumlar Apartmanı (2020-) - Hikmet Derenoğlu

Çukur (2019-2020) - Baytar Selami

Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)

Kalp Atışı - 2017

Kara Sevda - 2015-2016 Hakkı Alacahan

Pek Yakında - 2014 Kendisi

Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası

Kaçak - 2013-2015 Sarı Erol

Suskunlar - 2012 Belalı Naim

Devrimden Sonra - 2011[1]

Akasya Durağı - 2011

Cümbür Cemaat Aile - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Geniş Aile - 2009

Başka Dilde Aşk - 2009

Ey Aşk Nerdesin - 2009

Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009

İş Arıyoruz - 2008

Arka Sıradakiler - 2007

Doktorlar - 2007

Mahşer - 2007

Eve Giden Yol 1914 - 2006

Nefes Nefese - 2005

Çemberimde Gül Oya - 2004

Yağmur Zamanı - 2004

Hayat Bilgisi - 2003

En Son Babalar Duyar - 2002-2006

Merdiven - 2000

Erikçigiller - 2000

Acemiler İş Başında - 2000

Yeni Bir Hayat - 2000

İnsanca - 2000

İyiler - Kötüler - 2000

Köy Kahvesi - 2000

İkinci Bahar - 1998

İnsan Kurdu - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Bizim Aile - 1995

Sessiz Film - 1984

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