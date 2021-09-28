28 Eylül Salı akşamı TRT 1 ekranlarına 40.yeni bölüm ile gelecek olan Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'in ölüp ölmeyeceği ve Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. En sonuncu bölümde Hikmet, yere yığılmış ve piyanonun başında fenalık geçirmiştir. Hareketsiz yerde yatmasının ardından hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu merak edilirken "Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?" soruları da yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.