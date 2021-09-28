28 Eylül Salı akşamı TRT 1 ekranlarına 40.yeni bölüm ile gelecek olan Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'in ölüp ölmeyeceği ve Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı, dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. En sonuncu bölümde Hikmet, yere yığılmış ve piyanonun başında fenalık geçirmiştir. Hareketsiz yerde yatmasının ardından hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu merak edilirken "Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?" soruları da yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.
METİN COŞKUN DİZİDEN AYRILDI MI?
Hikmet karakterine hayat veren Metin Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı tartışılan konular arasında yer alıyor. 40. Bölüm fragmanı, Hikmet Baba'nın öldüğü iddialarını güçlendiriyor. Ancak sorunun kesin yanıtı, Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm ile belli olacak.
METİN COŞKUN KİMDİR?
Metin Coşkun (d. 1 Ocak 1948; İstanbul), Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.
Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.
Filmografi
Masumlar Apartmanı (2020-) - Hikmet Derenoğlu
Çukur (2019-2020) - Baytar Selami
Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)
Kalp Atışı - 2017
Kara Sevda - 2015-2016 Hakkı Alacahan
Pek Yakında - 2014 Kendisi
Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası
Kaçak - 2013-2015 Sarı Erol
Suskunlar - 2012 Belalı Naim
Devrimden Sonra - 2011[1]
Akasya Durağı - 2011
Cümbür Cemaat Aile - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Geniş Aile - 2009
Başka Dilde Aşk - 2009
Ey Aşk Nerdesin - 2009
Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009
İş Arıyoruz - 2008
Arka Sıradakiler - 2007
Doktorlar - 2007
Mahşer - 2007
Eve Giden Yol 1914 - 2006
Nefes Nefese - 2005
Çemberimde Gül Oya - 2004
Yağmur Zamanı - 2004
Hayat Bilgisi - 2003
En Son Babalar Duyar - 2002-2006
Merdiven - 2000
Erikçigiller - 2000
Acemiler İş Başında - 2000
Yeni Bir Hayat - 2000
İnsanca - 2000
İyiler - Kötüler - 2000
Köy Kahvesi - 2000
İkinci Bahar - 1998
İnsan Kurdu - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Bizim Aile - 1995
Sessiz Film - 1984