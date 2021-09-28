Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 2021 İOKBS sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından sonuç sorgulama sayfası adayların gündeminde yer alıyor. On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği bursluluk sınav sonuçlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte İOKBS sonuçları MEB sorgulama sayfası.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklandı.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.