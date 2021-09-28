Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 2021 İOKBS sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından sonuç sorgulama sayfası adayların gündeminde yer alıyor. On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği bursluluk sınav sonuçlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte İOKBS sonuçları MEB sorgulama sayfası.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.