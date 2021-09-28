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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:26 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:26

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB ile Bursluluk sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 İOKBS sonuçları!

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB ile Bursluluk sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 İOKBS sonuçları!

Bursluluk sınav sonuçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. 5 Eylül tarihinde gerçekleşen İOKBS sonuçları 28 Eylül Salı günü erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecekler. İşte 2021 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 2021 İOKBS sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından sonuç sorgulama sayfası adayların gündeminde yer alıyor. On binlerce öğrencinin katılım gösterdiği bursluluk sınav sonuçlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte İOKBS sonuçları MEB sorgulama sayfası.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklandı.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB ile Bursluluk sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 İOKBS sonuçları!
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