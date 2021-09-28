SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün derslerine giderken bir yandan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Zira, artan vaka sayısının akabinde yüz yüze eğitim biter mi konusu, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tekrardan kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi.

2021-2022 OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında okullarda yüz yüze eğitim süreci de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamaları