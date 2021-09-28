Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası genç futbolculara övgü! "Mücadeleden memnunuz..."

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Topu rakibe verip bekledik. Daha sonra çabuk çıkıp pozisyon bulabilir miyiz diye düşünürken ilk pozisyonu da zaten biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, mücadele ettiler. Birçok oyuncu ilk kez oynadı. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz ama tabii ki skordan değiliz." ifadelerini kullandı.