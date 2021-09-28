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Giriş Tarihi: 28.9.2021 22:55 Son Güncelleme: 28.9.2021 22:58

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası genç futbolculara övgü! "Mücadeleden memnunuz..."

Son dakika: Sergen Yalçın’dan Ajax maçı sonrası genç futbolculara övgü! Mücadeleden memnunuz...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, mücadele ettiler. Birçok oyuncu ilk kez oynadı. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz ama tabii ki skordan değiliz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş'ın Teknik direktörü Sergen Yalçın, genç bir kadroyla çıktıkları maçtaki mücadelenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Topu rakibe verip bekledik. Daha sonra çabuk çıkıp pozisyon bulabilir miyiz diye düşünürken ilk pozisyonu da zaten biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, mücadele ettiler. Birçok oyuncu ilk kez oynadı. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz ama tabii ki skordan değiliz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların performansını değerlendiren Yalçın, "Serdar bana göre çok iyi oynadı. 17-18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Daha sonra genç takımdan bir stoper daha aldık. Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama bugün için çok fazla söylenecek bir şey yok. Oyuncular iyi niyetliydi." dedi.

Gruptaki kalan maçları da değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor tabii. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. İki Sporting maçı durumumuzu belli edecek. Bugün için en sevindirici şeylerden biri de sakatlık vermememizdi. Statta oturma yerleriyle sahanın arası çok güzel. Mesafe çok yakın. Çok rahat görebiliyoruz, oyunu okuyabiliyoruz. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok." dedi.

Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası gençlere övgü!

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Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası genç futbolculara övgü! "Mücadeleden memnunuz..."
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