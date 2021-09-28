Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası gençlere övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 mağlup oldu. 12 oyuncusundan eksik olan siyah-beyazlılarda birçok genç futbolcu Şampiyonlar Ligi tecrübesini ilk kez yaşadı. Maçın ardından Sergen Yalçın, genç futbolculara övgüde bulundu.