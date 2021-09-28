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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Yeniler ısınıyor

Yeniler ısınıyor
GİRESUN maçında ilk asistlerini yapan Rossi ve Berisha, Hatay deplasmanındaki performanslarıyla taraftarı hayli memnun ettiler. Rossi ilk gol sevincini Hatay'da yaşadı. Berisha da önemli fırsatlar yakalayıp yakında gol perdesini açacağını gösterdi. Pereira ve ekibinin, Berisha'nın yardımcı santrfor rolündeki performansından memnun olduğu kaydedildi. Alman golcünün, takım savunmasına katkı yaptığı düşünülürken, kritik paslarla takımı hücuma kaldırması olumlu karşılandı.

'PARAMIZ İADE EDİLECEK'
FENERBAHÇE, Miha Zajc'ın transferinde bir araba şirketi tarafından dolandırıldığı iddialarına yönelik şu açıklamayı yaptı: "9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamıştır. Şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle mahkemeye başvuru yapılmış ve Hollanda bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin kendisine yatırılan parayı geri ödeme yapmasına hükmetmiştir."

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Yeniler ısınıyor
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