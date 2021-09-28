Yeniler ısınıyor

GİRESUN maçında ilk asistlerini yapan Rossi ve Berisha, Hatay deplasmanındaki performanslarıyla taraftarı hayli memnun ettiler. Rossi ilk gol sevincini Hatay'da yaşadı. Berisha da önemli fırsatlar yakalayıp yakında gol perdesini açacağını gösterdi. Pereira ve ekibinin, Berisha'nın yardımcı santrfor rolündeki performansından memnun olduğu kaydedildi. Alman golcünün,takım savunmasınakatkı yaptığıdüşünülürken, kritikpaslarla takımıhücuma kaldırmasıolumlukarşılandı.
'PARAMIZ İADE EDİLECEK'
FENERBAHÇE, Miha Zajc'ın transferinde bir araba şirketi tarafından dolandırıldığı iddialarına yönelik şu açıklamayı yaptı: "9 Ekim 2020 tarihinde Empoli'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamıştır. Şirketingeri ödemeyi reddetmesi sebebiyle mahkemeyebaşvuru yapılmış ve Hollanda bölgemahkemesi, bahsi geçen şirketin kendisineyatırılan parayı geri ödemeyapmasına hükmetmiştir."