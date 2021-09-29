Ahmet Nur Çebi'den Pjanic itirafı! "Gedson'u alıyorduk ama..."

BEŞİKTAŞ'IN HAKKI YENMEDİĞİ ZAMAN BEŞİKTAŞ ZATEN ŞAMPİYON OLACAK

"Adana Demirspor maçında hakem demiş ki 'ben görmedim, VAR hakemine sordum temiz' dedi diyor. Hakem de görecek, VAR niye görmüyor. VAR 'gel pozisyona bak' diyebilir. VAR temiz deyince hakem gidip bakmıyor. VAR'a git, eğer pozisyonun başında faul varsa, o zaman faul ver ne varsa onu ver. Penaltıysa penaltı ver. Bizim önümüzün kesilmek istendiği bir görüş, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Ben başka takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak.

Adana Demirspor maçında Balotelli'nin yaptığı hareketlerden dolayı sonra resmi olarak özür dilemediler. Ben hiç bir şeklide futbolcuyu dikkate almam. Bizler resmi siteleri olan, resmi kurumlarız, özür dilenecekse bu şekilde resmi yapılır, yapılmadı. Baş sağlığı değil bu. Baş sağlığında telefon açarsınız dilersiniz, bu öyle bir şey değil."