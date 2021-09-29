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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Avrupa’da da lider olalım

Avrupa’da da lider olalım
Süper Lig'de Trabzonspor'un Alanya'ya puan kaybetmesiyle 7. haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de gözünü zirveye dikti. Samandıra'da hesaplar D Grubu'nda 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Olympiakos'u yenip koltuğu ele geçirmek üzerine yapılıyor. Ancak sarılacivertliler, Yunan ekibini yense bile ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt ile Antwerp arasında oynanacak maçın sonucu da önem taşıyor. Alman ekibi, Antwerp'i daha gollü yenerse averajla liderlik koltuğuna oturabilir.

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