Avrupa’da da lider olalım

Süper Lig'de Trabzonspor'un Alanya'ya puan kaybetmesiyle 7. haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de gözünü zirveye dikti. Samandıra'da hesaplar D Grubu'nda 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Olympiakos'u yenip koltuğu ele geçirmek üzerine yapılıyor. Ancak sarılacivertliler, Yunan ekibini yense bile ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt ile Antwerp arasında oynanacak maçın sonucu da önem taşıyor. Alman ekibi, Antwerp'i daha gollü yenerse averajla liderlik koltuğuna oturabilir.