Evimizde yeneriz

Oğuzhan Özyakup, Ajax’ı ideal kadrolarıyla Vodafone Park’ta mağlup edebilecek güce sahip olduklarını söyledi
Eksiklerin kendilerini mental ve sayısal olarak etkilediğini söyleyen Oğuzhan, "Ajax'ın baskısındançıkamadık. İkinciyarı biraz daha önde oynamayaçalıştık. Hakemin bize karşı tartışmalı bir düdüğü vardı. Bu Ajax'ı evimizde yenecek gücümüz var. Grupta Sporting'e karşı iki maçta 6 puan almamız gerekiyor" diye konuştu. Serdar Saatçı ise "Her çocuğun Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıkma hayali vardır. Sergen hoca bu şansıbana verdi. Ümidimizi kayetmedik, savaşacağız" dedi.
Zevkini almaya çalıştık
ERSİN kalesine isabet eden 7 şutun 5'ini çıkartırken maçın ardından şunları söyledi: "Gençler olarak böyle bir atmosferde Şampiyonlar Ligi'nin zevkini almaya çalıştık. Hocamız da bizden bunuistemişti. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız."
Haller tarihe geçti
Ajax'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Sporting karşılaşmasında 4 kez ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın da filelerini havalandırıp, Devler Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.