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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Evimizde yeneriz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Evimizde yeneriz

Oğuzhan Özyakup, Ajax’ı ideal kadrolarıyla Vodafone Park’ta mağlup edebilecek güce sahip olduklarını söyledi

Eksiklerin kendilerini mental ve sayısal olarak etkilediğini söyleyen Oğuzhan, "Ajax'ın baskısından çıkamadık. İkinci yarı biraz daha önde oynamaya çalıştık. Hakemin bize karşı tartışmalı bir düdüğü vardı. Bu Ajax'ı evimizde yenecek gücümüz var. Grupta Sporting'e karşı iki maçta 6 puan almamız gerekiyor" diye konuştu. Serdar Saatçı ise "Her çocuğun Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıkma hayali vardır. Sergen hoca bu şansı bana verdi. Ümidimizi kayetmedik, savaşacağız" dedi.

Zevkini almaya çalıştık
ERSİN kalesine isabet eden 7 şutun 5'ini çıkartırken maçın ardından şunları söyledi: "Gençler olarak böyle bir atmosferde Şampiyonlar Ligi'nin zevkini almaya çalıştık. Hocamız da bizden bunu istemişti. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız."

Haller tarihe geçti
Ajax'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırdı. Sporting karşılaşmasında 4 kez ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın da filelerini havalandırıp, Devler Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

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