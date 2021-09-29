Kulübe genişliyor

Zajc, Tisserand, Nazım, Sosa, İrfan ve Serdar Aziz farklı günlerde takıma katılacak. Zajc, yarın kulübede olacak, Serdar’ın oynama ihtimali yüksek
Yoğun fikstürü çok sayıda sakatla geçen Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla nefes almaya başlayacak. Ligin ilk haftası köprücükkemiği kırılan SerdarDursun, Hatay maçıyla takımakatılmıştı. Zajc, Tisserand,Nazım, Sosa, İrfan veSerdar Aziz'den degüzel haberler geldi. Bu isimler farklı günlerde takıma katılacak. Zajc'ın yarın TSİ 19.45'te oynanacakOlympiakos maçında kulübede olmasıbekleniyor. Serdar Aziz'in de oynamaihtimali yüzde 50'nin üzerinde.
MESUT ÖZİL VE OSAYİ YARIN 11'DE
Diğer oyunculardan Kasımpaşa maçına yetişecek isimler olacak. Ancak bazıları uzun süreli sakatlıktan çıktığıiçin hemen sahaya atılmayacak. Milli ara sonrasında sahaya çıkıp süre alabilecek noktaya gelecekler. Bu arada Olympiakos maçında Hatay karşılaşmasından farklı olarak iki ismin 11'e alınması bekleniyor. Hatay'da dinlendirilen ve son dakikalardaoyuna dahil edilen MesutÖzil ile Bright Osayi-Samuel, Kadıköy'de11'de sahaya çıkacaklar.
ALTAY: ROBOT DEĞİLİZ F.BAHÇE'NIN genç kalecisi Altay Bayındır, kulübün YouTube hesabından taraftarlara seslendi. 23 yaşındaki file bekçisi, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik-beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar… Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğindeya da berabere kaldığında, birçokşey bitmiş moduna girmemeliyiz. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız. Duygu, düşünce, hissiyatlarımız var. Genç oyuncular da var burada" dedi.
OLYMPİAKOS MAÇINA İSPANYOL HAKEM F.BAHÇE'NIN UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın İstanbul'da Olympiakos ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. 38 yaşındaki hakem, en son Türkiye'nin Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.