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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Kulübe genişliyor

VOLKAN DEMİR
Kulübe genişliyor

Zajc, Tisserand, Nazım, Sosa, İrfan ve Serdar Aziz farklı günlerde takıma katılacak. Zajc, yarın kulübede olacak, Serdar’ın oynama ihtimali yüksek

Yoğun fikstürü çok sayıda sakatla geçen Fenerbahçe, Olympiakos maçıyla nefes almaya başlayacak. Ligin ilk haftası köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Hatay maçıyla takıma katılmıştı. Zajc, Tisserand, Nazım, Sosa, İrfan ve Serdar Aziz'den de güzel haberler geldi. Bu isimler farklı günlerde takıma katılacak. Zajc'ın yarın TSİ 19.45'te oynanacak Olympiakos maçında kulübede olması bekleniyor. Serdar Aziz'in de oynama ihtimali yüzde 50'nin üzerinde.

MESUT ÖZİL VE OSAYİ YARIN 11'DE
Diğer oyunculardan Kasımpaşa maçına yetişecek isimler olacak. Ancak bazıları uzun süreli sakatlıktan çıktığı için hemen sahaya atılmayacak. Milli ara sonrasında sahaya çıkıp süre alabilecek noktaya gelecekler. Bu arada Olympiakos maçında Hatay karşılaşmasından farklı olarak iki ismin 11'e alınması bekleniyor. Hatay'da dinlendirilen ve son dakikalarda oyuna dahil edilen Mesut Özil ile Bright Osayi-Samuel, Kadıköy'de 11'de sahaya çıkacaklar.

ALTAY: ROBOT DEĞİLİZ
F.BAHÇE'NIN genç kalecisi Altay Bayındır, kulübün YouTube hesabından taraftarlara seslendi. 23 yaşındaki file bekçisi, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik-beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar… Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şey bitmiş moduna girmemeliyiz. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız. Duygu, düşünce, hissiyatlarımız var. Genç oyuncular da var burada" dedi.

OLYMPİAKOS MAÇINA İSPANYOL HAKEM
F.BAHÇE'NIN UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın İstanbul'da Olympiakos ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. 38 yaşındaki hakem, en son Türkiye'nin Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

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